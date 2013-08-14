Посол России рассказал, что Украине надо было отдать, чтобы получить дешевый газ

Стоимость российского газа для Украины в случае создания российско-украинского консорциума по управлению украинской газотранспортной системой была бы гораздо ниже нынешней - 268,5 доллара вместо более, чем 400 долларов за 1 тысячу кубометров, заявил посол России в Украине Михаил Зурабов, сообщают РИА «Новости».

По его словам, российская сторона была готова прийти к соглашению о снижении стоимости газа для Украины во время запланированного на декабрь 2012 года визита в Москву президента Украины Виктора Януковича, однако визит был отменен по инициативе украинской стороны.

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"Естественно, Российская Федерация, "Газпром" рассчитывали, что сотрудничество (России и Украины) в энергетической сфере выйдет на качественно новый уровень. Речь шла о создании энергетического консорциума", - сказал Зурабов.

Украина несколько лет пытается пересмотреть газовые соглашения с Россией, считая цену завышенной, а также ищет альтернативные источники поставок и сокращает закупки российского газа.