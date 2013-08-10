Заместитель Захарченко поехал в Николаевскую область раскрывать убийство

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

В сообщении отмечается, что в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции Николаевской области позвонила женщина и заявила, что, придя домой к своим родственникам, она обнаружила тела трех членов семьи без признаков жизни. Кроме них в доме было обнаружено еще два человека с телесными повреждениями, среди которых 8-летний ребенок.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

Следовательно, с целью выяснения всех обстоятельств совершенного и оказания необходимой помощи по поручению министра внутренних дел Виталия Захарченко на место происшествия выехала группа опытных работников Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска МВД Украины во главе с заместителем министра Ратушняком.

Следственным управлением УМВД в области начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины.