Неделя в цифрах

На 1 доллар вырос средний размер пенсии в Украине во втором квартале 2013 года. По данным Пенсионного фонда Украины, в первом квартале средний размер пенсии составлял 1474 грн., теперь эта сумма увеличилась до 1482 грн.

3 место завоевали украинские синхронистки на финальном соревновании в командном зачете на Чемпионате мира в Барселоне (Испания). Произвольную программу исполнили 12 команд. Украинки выбороли «бронзу», получив за свою композицию от судей 93,640 балла.

Примерно 3,8 кг (8 фунтов 6 унций) – таков вес новорожденного сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт. Ребенок стал третьим в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и отца – принца Уильяма.

7-е место заняла Украина во втором квартале 2013 года среди 70-ти стран по вероятности дефолта в ближайшие пять лет. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s утверждает, что в Украине за последнее время значительно увеличился риск дефолта.

8-е место заняла Украина в рейтинге 64-х стран – основных производителей стали. Подняться с 10-го на 8-е место украинским металлургам позволило увеличение производства стали в июне 2013 года на 7,8%.

До 9% предлагает снизить действующую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) Министерство доходов и сборов Украины.

На 12% по результатам первого полугодия 2013 года снизился уровень смертности от заболеваний, вызванных СПИДом. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Украине гепатитом С инфицировано около 3% граждан, что составляет примерно 1,2 млн человек.

35,3% - настолько Украина сократила импорт газа в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Экономия составила 10,296 млрд куб. м.

78 человек погибли в результате аварии поезда в Испании. Машиниста поезда обвиняют в превышении скорости.

315 новых печатных средств массовой информации с общегосударственной, региональной и зарубежной сферами распространения было зарегистрировано в первом полугодии 2013 года Государственной регистрационной службой Украины.

700 евро – на такую ежемесячную сумму заработка могут рассчитывать украинцы, которые приезжают в Польшу на сезонные работы по сбору фруктов.

1025 лет Крещения Руси в Украине отпраздновали с размахом. Только из государственного бюджета на праздник было израсходовано 47 млн. грн.

5000членов партии «Фронт перемен» уже вступили в ряды ВО «Батькивщина» после объединения партий (процесс объединения должен закончиться в сентября). Приблизительно, это 25% от всех «фронтовиков».

2000000заявлений на поступление от 640,8 тыс. абитуриентов зарегистрировано в украинских ВУЗах.

3000000 туристов успели отдохнуть в Крыму этим летом. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

10000000 гривен трехмесячной задолженности по заработной плате выплатили работникам двух шахт в Донецке после вмешательства прокуратуры.

27000000 евро компенсации Украина должна выплатить компании «Агрокомплекс» по решению Европейского суда по правам человека из-за предвзятости национальных судов.

Татьяна Урбанская