Министр рассказал, что празднование годовщины Крещения обойдется в 47 млн
На празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси из госбюджета будет израсходовано 47 млн. грн.
На празднование 1025-летия Крещения Киевской Руси из государственного бюджета будет израсходовано 47 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр культуры Леонид Новохатько сообщил сегодня на пресс-конференции.
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“На само празднование трудно назвать цифру, поскольку значительная часть мероприятий проходит бесплатно или за счет спонсоров, но то, что было в государственном бюджете, я назвать могу — это 47 миллионов недавно выделило правительство”, - сказал Новохатько.
Он отметил, что большинство этих средств пошли на строительные и реставрационные работы. В частности, завершаются ремонтные работы на колокольне, в кельях и в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, объектов на территории Михайловского Златоверхого собора, реконструкция Владимирской горки и других объектов.
По словам министра, реставрационные работы на культовых объектах, но в меньших объемах к 1025-летию Крещения Киевской Руси будут проведены практически во всех регионах Украины.
Как сообщал УНИАН, государственные торжества по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси в Киеве состоятся 26-28 июля.