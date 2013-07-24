640 тысяч абитуриентов подали уже почти 2 миллиона заявлений на поступление

По состоянию на 9.00 24 июля в высших учебных заведениях Украины зарегистрировано 1 млн 940 тыс. 700 заявлений от 640 тыс. 800 абитуриентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В частности, в электронном виде зарегистрировано 508 тыс. 700 заявлений, в бумажном – 1 млн 432 тыс.

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В вузы І-ІІ уровней аккредитации подано всего 321 тыс. 600 заявлений, к вузы ІІІ-ІV уровней аккредитации – 1 млн 619 тыс. 100.

По количеству поданных заявлений лидирует Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 46 тыс. 867 заявлений.

Также в рейтинге 10 вузов по количеству поданных заявлений Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 41 тыс. 614 заявлений; Национальный университет «Львовская политехника» – 39 тыс. 046 заявлений; Национальный авиационный университет – 38 тыс. 768 заявлений; Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» – 36 тыс. 950 заявлений; Национальный педагогический университет имени Драгоманова – 32 тыс. 661 заявление; Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара – 29 тыс. 857 заявлений; Харьковский национальный университет имени Каразина – 28 тыс. 734 заявления; Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетмана – 23 тыс. 340 заявлений; Киевский национальный торгово-экономический университет – 22 тыс. 469 заявлений.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 по 31 июля продолжается прием документов в вузы. Во время вступительной кампании, согласно правилам приема, каждый абитуриент может подать всего 15 заявлений на поступление (по заявлению на три специальности в пять вузов).