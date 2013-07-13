Госинформнауки: Украине нужны еще сто тысяч IT-специалистов

Об этом заявил председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Потребности государства в ИТ-специалистах будут и дальше увеличиваться», - цитирует пресс-служба Госинформнауки Семиноженко.

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По словам Семиноженко, высокие темпы развития IT-отрасли позволит через год создать более 10 тыс. новых рабочих мест.

Также председатель Госинформнауки сообщил, что впервые в Украине абитуриенты для сдачи независимого тестирования отдали предпочтение точным наукам - математике, физике, химии.

«При выборе предметов для внешнего независимого оценивания более 60% абитуриентов выбрали математику. Наши молодые люди хорошо понимают, каковы сегодня потребности экономики и, главное, могут оценить перспективы дальнейшего развития. Наконец, это очень неплохая оценка тех изменений, которые происходят в государстве», - сказал Семиноженко.

Справка УНИАН. По сравнению с прошлым годом, объем государственного заказа на подготовку ИТ-специалистов вырос на 20%. В Украине ИТ-специалистов готовят в 37 вузах.