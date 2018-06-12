Неделя в цифрах

2 судьи Конституционного Суда раскритиковали решение своих коллег относительно киевских выборов, назвав его неправильным в своих особых мнениях. Как известно, КС решил, что следующие выборы киевского городского главы и депутатов Киевсовета должны состояться в 2015 году.

2 народных депутата: Владимир Купчак (избранный в округе № 84 в Ивано-Франковской области) и Вячеслав Кутовой (избранный в округе № 95 в Киевской области) стали очередными парламентскими «тушками», объявив о своем выходе из фракции «Батькивщина».

3,6 – во столько раз вырос дефицит государственного бюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года – до 16,145 млрд грн.

3,8 из 10 балов – во столько оценили состояние свободы слова в Украине сами журналисты. Об этом свидетельствуют результаты опроса журналистов. В 2012 году свободу слова оценивалась в 4,5 балла. Хуже всего в этом году журналисты оценили экономическую самодостаточность медиа (1,6), независимость деятельности журналиста от давления владельцев (1,7) и независимость медиа от рычагов экономического давления (1,8).

4 гола забили футболисты сборной Украины в матче с командой Черногории в Подгорице в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира, выйдя на третье место в группе. Теперь у Украины 11 очков и четыре игры впереди: Сан-Марино (6 сентября и 15 октября), Англия (10 сентября) и Польша (11 октября).

11«воров в законе» задержали в Украине только за этот год сотрудники УБОП. Последнего из них – уроженца Грузии по прозвищу «Како» - выдворили из страны буквально на днях.

11 оползней, случившихся на склонах столицы, получили статус чрезвычайных ситуаций регионального уровня.

38% украинцев больше всего доверяют национальной валюте. Такие данные были получены по результатам регулярного опроса DW-Trend, который проводит украинское отделение Института изучения общественного мнения IFAK по заказу Deutsche Welle. 29% верят американскому доллару и только 13% - евровалюте. Как отметили авторы исследования, за последний год уровень доверия украинцев к своей валюте увеличился практически в два раза

42 уголовных производства по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста зарегистрировано в Украине с начала года.

44% опрошенных украинцев не жалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 41% - жалеют. По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным в конце 2010 года, количество тех, кто сожалеет о СССР, уменьшилось с 46 до 41%, а тех, кто не жалеет, наоборот - выросла с 36 до 44%. Таким образом, за последние 2,5 года ностальгия по СССР уменьшилась,

58,3% украинцев доверяют и преимущественно доверяют СМИ в Украине, согласно социсследованию. Доверием также пользуется церковь – ей полностью доверяют 31,7% опрошенных, преимущественно доверяют - 38,4%, а также армия - 8,2% полного доверия и 40,4% преимущественного.

59% украинцев считают, что Украине скорее не хватает «сильной руки», еще 26% жаждут «большей цензуры». Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования. Еще 31% граждан уверенны, что стоит вернуться к плановой экономике.

99% - такова вероятность Украины выиграть Стокгольмский арбитражный суд в случае подачи НАК "Нафтогаз" иска против российского газового монополиста "Газпрома" с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа по мнению профильных экспертов.

3000 миллионеров задекларировали свои доходы в рамках декларационной кампании 2013 года, что на 1000 больше, чем в прошлом. 4 человека зарегистрировали доходы свыше миллиарда гривен. Из них двое проживают в Донецкой области, один – в Тернопольской области и один – в Киеве.

150 000 гривен – такой суммой Нацбанк Украины ограничил наличные расчеты между физическими лицами с 1 сентября 2013 года. Теперь расчеты свыше этой суммы будут осуществляться с использованием банковских инструментов для осуществления безналичных расчетов (платежная карта, текущий счет).

Анастасия Береза