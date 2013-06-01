Табачник запретил ректорам собирать "липовые" справки с выпускников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОН, в последние годы в Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины поступают многочисленные обращения выпускников высших учебных заведений, их родителей и органов студенческого самоуправления относительно принудительного обязательства выпускников, которые обучались за средства государственного бюджета, предоставлять в высшие учебные заведения справки о трудоустройстве.

«Основным методом давления на выпускников со стороны администраций высших учебных заведений является задержка выдачи им дипломов. В результате, выпускники предоставляют недостоверные данные о собственном трудоустройстве, а высшие учебные заведения эту информацию предоставляют министерствам и экспертным комиссиям Аккредитационной комиссии Министерства образования и науки, молодежи и спорта во время лицензирования и аккредитации образовательной деятельности», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что такие действия вызывают недоверие к статистическим данным в отчетах высших учебных заведений относительно результативности трудоустройства выпускников.

В то же время результаты отчетности высших учебных заведений по вопросам трудоустройства противоречат ежегодным обобщенным данным, которые поступают от Государственной службы статистики, Министерства труда и социальной политики, региональных центров занятости.

С целью получения реальной оценки сбалансированности подготовки специалистов с высшим образованием с потребностями региональных рынков труда, МОН заявляет об ответственности руководителей высших учебных заведений за объективность предоставленных статистических данных отчетности по вопросам трудоустройства.

Также, МОН для нормирования работы по трудоустройству выпускников высших учебных заведений и с учетом существующей практики эффективной работы многих высших учебных заведений Украины рекомендует руководителям высших учебных заведений улучшить работу соответствующих структурных подразделений, которые отвечают за содействие трудоустройству выпускников.