Канадский инвестор столкнулся с "бизнесом по-украински" и просит помощи у Януковича

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Как избранный Президент Украины Вы взяли на себя обязательство по защите гражданских прав, поэтому прошу Вас поддержать мою инициативу и повлиять на государственном уровне на ситуацию», - цитирует Дерриксон свое обращение главе государства, которое сегодня намерен отправить ему.

По словам Дерриксона, с 2004 года он инвестировал 40 млн грн в два предприятия - ООО «Унирем-Агро» и ООО «Унирем-Ойл», в которых владел большей частью уставного капитала. В частности, инвестиции в размере около 10 млн долл. были направлены на строительство элеватора в Днепропетровской области. Кроме того, предприятия обрабатывали около 7 тыс. га земли.

В дальнейшем, по словам Дерриксона, его украинский партнер по бизнесу тайно продал основные активы обоих предприятий, подделав документы. На сегодняшний день по делу открыто уголовное производство, а все имущество предприятий арестовано.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году гражданин Канады Рональд Дерриксон, инвестировавший в украинскую экономику более 10 млн. долл., заявил о намерении обратиться в суды для защиты своих прав собственности.