Украина празднует День Победы

Киев

В Киеве на Майдане Незалежности продолжаются праздничные мероприятия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 на главной площади столицы состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.

В церемонии приняли участие министр обороны Павел Лебедев, секретарь Киевсовета Галина Герега, заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

После этого на Крещатике начался марш военных оркестров.

Кроме того состоялось прохождение военной техники времен войны и военное историческое шествие.

На Крещатике собралось несколько тысяч зрителей.

Руководители Киевской городской государственной администрации вместе с ветеранами и киевлянами почтили память Героев Советского Союза, а также всех безымянных освободителей Киева и Украины от фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, при участии председателя КГГА Александра Попова, его заместителей, руководства районных госадминистраций, ветеранов и общественности состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику «Советским воинам-танкистам – освободителям Киева», к памятному знаку «Киеву – городу-герою» на площади Победы и на могилу генерала армии Николая Ватутина.

Также председатель столичной горадминистрации принял участие в чествовании памяти воинов в парке Вечной Славы, в церемонии возложения цветов на могилу Неизвестного солдата и к памятнику трижды Героя Советского Союза маршалу авиации Ивана Кожедуба, постаментам дважды Героям Советского Союза Георгию Береговому и Амет-Хану Султану, которая проходила при участии Президента Украины Виктора Януковича, представителей правительства, народных депутатов, ветеранов и общественности.

Житомир

Свыше 10 тысяч человек приняли участие в торжественном шествии и митинге по случаю Дня Победы в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественные мероприятия с участием руководства города и области, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, представителей общественности, учреждений, предприятий и организаций города, политических партий, начались возле памятного знака Победы на площади Победы.

После торжественного прохождения роты почетного караула и военных духовых оркестров участники праздника многотыся%F