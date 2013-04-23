В Киеве задержан мошенник, торговавший виртуальными авто

В Киеве задержан мошенник, торговавший виртуальными автомобилями.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве, злоумышленник выставлял в Интернете объявление о продаже автомобилей престижных марок по сниженным ценам, фото брал тоже в Интернете, под каждым объявлением размещал новый контактный телефон.

Во время телефонного разговора с потенциальным покупателем мошенник заверял, что автомобиль находится в хорошем техническом состоянии, и на данный товар достаточно много покупателей. Таким образом он заинтересовывал собеседника, и в последний момент сообщал, что для бронирования нужно внести задаток на банковскую карточку. Размер задатка составлял от 2 тыс. до 8 тыс. грн. Таким способом мошенник только за один день мог «продать» виртуальных автомобилей на сумму до 16 тыс. грн.

Правоохранители установили личность злоумышленника, однако тот сбежал и почти год скрывался в разных городах Украины. Он был объявлен в розыск.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.