Мошенники действовали под видом кадрового агентства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева, установлено, что сотрудники двух кадровых агентств за денежное вознаграждение обещали безработным оказать помощь в поисках работы и временного жилья. Вместо этого, получив от людей деньги, оставляли их и без работы, и без жилья.

В настоящее время в правоохранительные органы Соломенского района поступило 5 сообщений о мошеннических действиях со стороны работников указанных агентств.

Сведения о совершенных уголовных правонарушениях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 и ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»).

Досудебное расследование в уголовных производствах поручено Соломенскому райуправлению милиции.