В Сумской области пограничник сел на пять лет за «длинные руки»

Сумской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере поддержано государственное обвинение в уголовном производстве в отношении военнослужащего контрактной службы Сумского пограничного отряда, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских мотивов нанес тяжелые телесные повреждения гражданину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

Приговором Великописаревского районного суда Сумской области вышеуказанный военнослужащий осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 296 УК Украины к лишению свободы на срок пять лет.