В Сумской области пограничник сел на пять лет за «длинные руки»
20:16, 22 марта 2013Общество
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В Сумской области к пяти годам лишения свободы осужден пограничник, который избил гражданина.
Пограничник из хулиганских побуждений нанес тяжкие телесные повреждения гражданину / Фото: Veer
Сумской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере поддержано государственное обвинение в уголовном производстве в отношении военнослужащего контрактной службы Сумского пограничного отряда, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских мотивов нанес тяжелые телесные повреждения гражданину.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
Приговором Великописаревского районного суда Сумской области вышеуказанный военнослужащий осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 296 УК Украины к лишению свободы на срок пять лет.
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