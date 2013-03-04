В Донецкой области в результате несчастного случая погиб шахтер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза угольной промышленности Украины в Донецкой области, во время работ по замене уравновешующего каната диаметром 54,5 мм на угольном подъеме ствола «Пугачевка» концом каната были сбиты два подземных электрослесаря. Шахтеры упали на фильтрующий полок, который находится на 18 метров ниже места падения.

В результате полученных травм электрослесарь подземный 1975 года рождения погиб на месте, а электрослесарь подземный 1966 года рождения получил серьезные травмы.

Пострадавшего горняка оперативно доставили в Центральную городскую больницу г.Дзержинска, где он был прооперирован. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая совместно с органами Профсоюза выясняет точные обстоятельства и причины несчастного случая.