Гослекслужба отчиталась, что выдала более 120 лицензий на импорт лекарств

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 18.00 3 марта, подано 125 заявлений, и уже принято решение о выдаче 122 лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по импорту лекарственных средств.

Гослекслужба Украины начала выдачу лицензий 1 марта 2013 года.

Пока действует упрощенная процедура выдачи лицензий. Никаких осложнений с поставками лекарственных средств иностранного производства не ожидается. Беспрепятственно в Украину попадут вакцины, препараты для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, гемофилией, туберкулезом, гепатитом, ВИЧ/СПИДом, поскольку импортеры, которые их завозят, уже получили соответствующие лицензии.

До 1 декабря 2013 г. с иностранными фармацевтическими производителями и импортерами будет согласован порядок выдачи лицензий на импорт лекарственных средств, который в полной мере будет соответствовать европейской практике.

В пресс-службе Минздрава отметили, что лицензирование импорта лекарственных средств в ЕС действует согласно Директиве 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 6 ноября 2001 года (статья 40). Процедура лицензирования импорта принята в 27 странах ЕС, таких как: Австрия, Германия, Италия, Испания, Франция, Дания, Польша, Бельгия и другие.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года Верховная Рада приняла закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в частности лицензировании импорта лекарственных средств. Положения закона о лицензировании импорта вступают в действие с 1 марта 2013 года, однако по состоянию на 21 февраля они все еще проходят регистрацию в Министерстве юстиции, и импортеры до сих пор не получили четкого перечня лицензионных требований, которые определяют получение лицензии на импорт лекарств.

Кроме того, на протяжении января-февраля представители профессиональных ассоциаций, а также ведущие менеджеры Европейской ассоциации бизнеса и Американской торговой палаты неоднократно обращались к украинской власти с просьбой упразднить действие закона о лицензировании лекарств, называя его ненужным и ведущим к нагромождению рыночных ограничений и, как следствие, к дефициту, повышению цен на лекарства, а то и полному исчезновению большого количества лекарств импортного производства, которые не имеют аналогов в Украине. Вместе с тем, Гослекслужба неоднократно обращала внимание на то, что с 1 марта условия получения лицензии максимально упрощены. Стоимость лицензии на импорт лекарств составляет 1 тыс. 147 грн.