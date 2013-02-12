В Днепропетровске «накрыли» сеть букмекерских контор

Днепропетровские правоохранительные органы разоблачили трех местных жителей в возрасте от 24 до 53 лет, которые организовали в городе сеть букмекерских контор. В ходе проведения санкционированных обысков изъято техническое оборудование на сумму почти 3 млн. гривен, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Вышеуказанные заведения снаружи были оборудованы вывесками по предоставлению услуг по осуществлению платежей и перечислению денежных средств через сеть Интернет. Но в действительности в помещениях осуществлялся прием ставок администраторами в наличной форме от игроков на результаты спортивных событий и выдача выигрышей.

Клиентам предоставлялся код доступа к компьютеру, который был соединен через сеть Интернет с сервером компании, на котором создавался виртуальный депозит на сумму внесенных клиентом денежных средств. Подключившись к указанному серверу, клиент знакомился с перечнем спортивных соревнований, установленными коэффициентами на случай выигрыша и делал ставки на результаты спортивных событий в пределах суммы внесенных денежных средств. После осуществления ставок администратор заведения распечатывал и выдавал клиенту чек, в котором были указаны наименование спортивного события, коэффициент на случай выигрыша, сумму и дату осуществления ставки.

11 февраля в 17 помещениях букмекерских контор были проведены санкционированные судом обыски, в ходе которых было изъято 123 единицы компьютерной техники, 177 телевизоров, 300 комплектующих устройств к компьютерам, 148,5 тыс. грн, автомобиль стоимостью 240 тыс. грн. Всего было изъято материальных ценностей на сумму 2 млн. 760 тыс. грн.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом). Организаторам преступного бизнеса грозит штраф от десяти тысяч до сорока тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.