Официальный курс валют на 12 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 11 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1070.3426 (на 11 февраля – 1068.9838) 10 RUR – 2.6503 (на 11 февраля – 2.6504) Все курсы валют на 12 февраля

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