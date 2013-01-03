Синоптики обещают позднюю весну и 40-градусную жару летом

Что касается погоды в ближайшие дни, то на Рождество (6, 7 и 8 января) в западных и восточных областях выпадет снег, а вот в Киеве и на юге будет сухо. «Ночью в эти дни в столице и на севере будет 10-15 градусов мороза, а днем – 5-10 мороза. На остальной территории ночью 1-7 градусов мороза, а днем температура может варьироваться от -3 до +3 градусов. В Крыму будет до +5», - сказал «Сегодня» замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, 9-10 января Украину снова ждет потепление до +4 градусов днем и -5 ночью. «Особенно это касается востока и центра страны, в том числе и Киева. Осадков в это время не ожидается», - прогнозирует синоптик.

А.Прокопенко также сказал, что сильных морозов до конца января точно не будет, но и ранней весны ждать тоже не приходится: «Скорее всего, она придет в свои нормальные сроки, то есть по календарю. Сложно рассчитывать так надолго, но пока предпосылок для каких-то аномальных явлений весной нет. Она будет теплой, но в середине марта возможны заморозки».

Между тем все опрошенные газетой специалисты сходятся во мнении, что лето будет очень жарким. «Скорее всего, это будут периоды засухи и аномально высокой температуры, которые будут чередоваться с сильными дождями и ливнями», - считает А.Прокопенко.

Климатолог Светлана Краковская отметила, что в июле засухи стоит ждать на юге и востоке, а западные и северные области будет заливать: «Температура, особенно в июле, поднимется до +40-41 градусов. Кстати, это вообще тенденция: если раньше такая температура считалась аномальной, то за следующие 30 лет она войдет в норму».

Что касается осени и зимы, то, по словам С.Краковской, они будут поздними и теплыми: «Будет долгое бабье лето. Аномального холода ждать не стоит. А вот сильные снегопады, как в этом декабре, возможны».

По мнению нумерологов, к сожалению, не обойдется в этом году и без катаклизмов: «В марте будет жуткое наводнение в Закарпатье, где-то около Свалявы. Также с начала марта и до 18-го числа в Киеве и области произойдет 11 случаев провалов асфальта, и в одном из них погибнет водитель авто», - посчитала для «Сегодня» нумеролог Людмила Жукова.

Она сказала, что в июле случится какая-то неприятность на Киевском море: «Не знаю пока, что именно, но это произойдет во время какого-то мероприятия, будет много проблем, но без смертельного исхода».

В Крыму стоит ждать подтоплений: «Неприятности, связанные с этим, будут происходить в Ялте и Форосе». «Скажу даже больше: из-за выхода Черного моря из берегов возможно обрушение Ласточкиного гнезда», - добавила Л.Жукова.