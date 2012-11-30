Охранника, который избил журналистов, заставят 150 часов работать

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня, 30 ноября, приговор вступил в законную силу.

Согласно по приговору суда Б.Мамедов понесет наказание в виде 150 часов принудительных работ в коммунальных предприятиях на благо города. Контроль над исполнением наказания возложен на государственную пенитенциарную службу.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича со ссылкой на Главное управление МВД Украины в Донецкой области комитета по оперативному реагированию на конфликты с участием представителей СМИ, который действует при Межведомственной рабочей группе по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, приговор охраннику супермаркета Б.Мамедову был вынесен Ленинским районным судом 15 ноября.

По информации управления, в отдельное производство выделено дело в отношении потерпевших С.Федорчука и А.Ломакина - обвинение предъявлено другим двум охранникам супермаркета, 19 ноября уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Приговор еще не вынесен.

Также в отдельное производство выделено еще одно уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое нанесло телесные повреждения А.Ломакину, сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов Дарья Чепак подчеркнула: «Этот случай должен стать предостережением относительно нецивилизованного отношения охранников супермаркетов и других общественных заведений к журналистам».

Как сообщал УНИАН, 23 января 2012 г. пятеро человек, среди которых были представители СМИ и общественности, прибыли в помещение супермаркета "Сокол" как покупатели. Затем, не представившись администрации и персоналу магазина, они начали проводить фото- и видеосъемку продукции. В процессе съемки произошел конфликт с охранниками магазина, в результате которого трем журналистам были нанесены телесные повреждения: перелом костей носа и ссадины лица, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности).