На полчаса во всем Севастополе погас свет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Севастопольской городской госадминистрации со ссылкой на информацию, предоставленную аварийной службой «Севастопольэнерго», обесточивание произошло из-за крупной аварии в сетях Крымской энергосистемы, относящейся к НЭК «Укрэнерго».

Службы Крымской энергосистемы и «Севастопольэнерго» в течение часа установили причину аварийного отключения. В первой половине дня предприняты соответствующие меры с целью подключения основных потребителей города.

Как сообщил УНИАН источник в Севастопольской горадминистрации, обесточивание произошло из-за аварии на недавно сданной в эксплуатацию 3-й подстанции Крымской энергосистемы.