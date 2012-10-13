В Украине создана Федерация работодателей медийной отрасли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации работодателей Украины, решение о создании Федерации было принято 12 октября в Киеве на учредительном съезде, в котором приняли участие делегаты 17 региональных организаций работодателей в сфере телерадиовещания, издательской, рекламной и информационной деятельности.

Делегаты съезда избрали председателем Федерации работодателей медийной отрасли заслуженного журналиста Украины, заместителя председателя Федерации работодателей Украины Анну Безлюдную. В президиум Федерации медийной отрасли также вошли президент Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф, президент Украинского медиа холдинга Борис Ложкин, генеральный директор коммуникационного холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий и учредитель интернет-проекта «Прочерк» Сергей Томиленко. Генеральным директором организации был избран Сергей Затула.

«Федерация будет занимантся социально-экономическими вопросами деятельности медийных компаний. Наша работа будет направлена на улучшение финансового положения компаний отрасли. Для нас в одинаковой степени важно, чтобы развивались как телеканалы, так и радиостанции, издательства, Интернет-СМИ, рекламные агентства», – сказала председатель Федерации работодателей медиаотрасли Анна Безлюдная.

Она заметила, что сегодня в законодательстве медиа не определены как самостоятельная отрасль экономики. «Мы должны сформировать и укрепить медиа как отрасль, тогда с нами будут считаться. Медиа – это прежде всего бизнес. Только экономически независимые СМИ могут быть по-настоящему свободными», – подчеркнула А.Безлюдная.

Президент Украинского медиа холдинга Б.Ложкин отметил, что одним из приоритетных направлений деятельности федерации должно стать создание условий для развития рынка СМИ. «Важно, чтобы и предприниматели, и власть понимали, что медиа – это не просто культурный феномен, это отрасль, способная приносить стране прибыль, создавать новые рабочие места», – подчеркнул он.

На сегодня в списке 200 крупнейших украинских компаний фигурирует лишь одна медийная. Федерация работодателей медийной отрасли Украины должна способствовать тому, чтобы медийная отрасль стала одним из двигателей украинской экономики, определили участники съезда.

Делегаты съезда поддержали присоединение Федерации работодателей медийной отрасли к Федерации работодателей Украины, которая объединяет около 8,5 тысяч предприятий, создающих 70% ВВП Украины.