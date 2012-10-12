Евро на межбанке идет вверх

11:08, 12 октября 2012
Общество
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Торги на межбанке открылись понижением котировок - 8,1330/8,1390 грн/долл., по евро ушли вверх — 10,5200/10,5295 грн/евро.

Доллар падает, евро растет

В пятницу, 12 октября, на украинском межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,1330/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2623/27, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5200/10,5295. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2934/36 (четверг — 1,2854/56).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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