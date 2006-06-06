В 2006 году товарооборот между Украиной и Ираном достигнет 1 млрд. долл., что в среднем на 400 млн. долл. больше, чем в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, находясь в Кременчуге (Полтавская обл.), заявил первый секретарь Посольства Ирана в Украине г-н А.МЕХРАБИ.

«В 2005 году товарооборот между Украиной и Ираном составил 600 млн. долл. в 2006 году мы думаем, что эта цифра составит 1 млрд. долл., а в 2007 достигнет 2 млрд. долл.», - сказал он.

Он также отметил, что, в основном, из Украины в Иран экспортируют железо, сталь, оборудование и машины.

По словам А.МЕХРАБИ, Посольство Ирана в Украине всячески способствует увеличению товарооборота между странами и приглашает предпринимателей обеих стран к сотрудничеству.