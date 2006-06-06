Профсоюз журналистов: хватит тешиться иллюзиями

Украинская власть должна серьезно отнестись к проблемам в медиа, и прекратить утешаться иллюзией одержанной победы над цензурой периода 2002-2004 годов. Об этом идет речь в заявлении Независимого медиа-профсоюза Украины по случаю Дня журналиста, переданном агентству УНИАН.

Как отмечено в заявлении, НМПУ признает “важность этой победы, но мы не можем игнорировать существования самоцензуры, «джинсы» (заказных материалов - УНИАН), рабских условий труда многих украинских журналистов.

По мнению авторов заявления, самоцензура и влияние владельцев на редакционную политику не дают оснований считать, что свобода слова для журналистов стала повседневной практикой. Большинство из них не имеет должным образом оформленных трудовых отношений, зарплата часто выдается в конвертах. Из-за распространения теневых схем выплаты зарплаты разрушается пенсионное и социальное обеспечение журналистов. Нелегальные зарплаты влияют даже вне работы, потому что при этих условиях журналисты не могут получить кредиты для улучшения своих бытовых условий, приобретения жилья, оплаты учебы или отдыха. Работая фактически на рабских, хотя иногда и высоко оплачиваемых условиях, журналисты вынуждены замалчивать такие проявления цензурования, говорится в заявлении.

Как заявляет НМПУ, негативное влияние на восприятие обществом свободы слова оказывает „джинса” – заказные материалы, которые выходят в новостях и публицистических программах, получившие максимальное распространение во время прошедших парламентских выборов. Объемы заказных материалов были настолько большими, что в журналистской среде обсуждали это явление как новейшую коммерческую цензуру.

Профсоюз констатирует, что “далека от идеала и ситуация с условиями труда журналистов. Грубо нарушаются наши конституционные права на нормальный отдых и социальные гарантии. Журналистов принуждают работать по 50 и больше часов в неделю, без оплаты сверхурочной работы. Во многих СМИ постепенно возобновляется система штрафов, что является прямым нарушением трудового законодательства.

НМПУ призывает всех журналистов обратить внимание на эти проблемы и объединиться для их решения. “Мы все достойны хорошей жизни и работы. Правительство и владельцы СМИ должны уважать наши права и начать с журналистами реальные переговоры об условиях труда”, говорится в заявлении профсоюза.