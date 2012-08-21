Пациент, проглотивший две вилки, находился при смерти

Как сообщили УНИАН в 5-й горбольнице г. Запорожья, 30-летний житель Осипенковского района Запорожья, был доставлен в больницу в минувшие выходные каретой «Скорой помощи» в предсмертном состоянии.

«Мужчина задыхался, у него было обильное кровотечение. О том, как кухонные предметы попали в горло, в таком состоянии пояснить не мог. Пациента в срочном порядке доставили в операционную и провели операцию, которая длилась три часа и прошла успешно. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении. Его состояние тяжелое: зубья вилок разорвали боковые стенки глотки, повредили мягкие ткани шеи, и позвоночник. Говорить он пока не может», - рассказали врачи.

Извлеченные из горла пациента вилки, заняли свое место на стенде торакального отделения: пополнили коллекцию медиков, состоящую из чайной ложки, нескольких ножей, зубных протезов и множества стоматологических игл, извлеченных ранее из дыхательных путей других пациентов больницы.