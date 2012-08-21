Правительство передало газораспределительные сети на баланс гор-и облгазов

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №770 от 20 августа 2012 года.

«Установить, что государственное имущество, которое используется для обеспечения распределения природного газа, не подлежит приватизации, учитывается на балансе хозяйственных обществ по газоснабжению и газификации и не может быть отделено от их основного производства, используется указанными обществами на праве хозяйственного ведения», - сказано в правительственном постановлении.

Также в документе сообщается, что Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности Украины (Минэнергоугля) заключить с предприятиями газоснабжения и газификации договора хозяйственного ведания госактивами, используемыми в их лицензионной деятельности.

Напомним, Украина рассматривает возможность приватизации и концессии газораспределительных сетей.

Об этом сказано в Национальном плане действий на 2012 год по внедрению программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденном Указом Президента Виктора Януковича №187 от 12 марта.

В частности, Президент поручил Кабинету министров, Министерству энергетики и угольной промышленности и Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) урегулировать вопрос использования газораспределительных сетей путем их приватизации или предоставлениях в концессию на срок более 10 лет.

Справка УНИАН. Распределительные газовые сети, которые являются государственной собственностью, в 2001 году, согласно договору с ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», были переданы облгазам в пользование.

Общая протяженность украинских газораспределительных сетей составляет более 300 тыс. км.