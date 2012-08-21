В Украине объявили штормовое предупреждение

11:30, 21 августа 2012
Общество
3769

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 21 августа: ожидаются грозы и шквалы.

Местами ожидаются грозы. Фото sam.blog.ru

Днем 21 августа в Украине, кроме севера Левобережья, местами ожидаются грозы, в западных областях - сильные дожди, в западной и южной части - местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, который объявил штормовое предупреждение в Украине на 21 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter