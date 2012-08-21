В Украине объявили штормовое предупреждение
11:30, 21 августа 2012Общество
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 21 августа: ожидаются грозы и шквалы.
Местами ожидаются грозы. Фото sam.blog.ru
Днем 21 августа в Украине, кроме севера Левобережья, местами ожидаются грозы, в западных областях - сильные дожди, в западной и южной части - местами шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, который объявил штормовое предупреждение в Украине на 21 августа.
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