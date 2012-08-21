В Украине объявили штормовое предупреждение

Днем 21 августа в Украине, кроме севера Левобережья, местами ожидаются грозы, в западных областях - сильные дожди, в западной и южной части - местами шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, который объявил штормовое предупреждение в Украине на 21 августа.