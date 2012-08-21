Киев предлагает застройщикам снизить стоимость квартир

Об этом он сообщил в рамках выставочного форума «Доступное жилье: от государства для человека, от идеи до квартиры».

«В этом году мы построим первые квадратные метры жилья по программе доступного жилья при условии, что город будет предоставлять свою финансовую поддержку. И это приблизительно 20% от стоимости квартиры», - сказал он.

При этом он уточнил, что еще на 5-10% предлагается снизить стоимость квартир за счет застройщиков.

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«На прошлой неделе мы провели переговоры с нашими строительными компаниями, которые работают в Киеве. Мы договорились, что они в таких случаях пойдут на то, чтобы уменьшить стоимость квартиры за счет своей себестоимости. Таким образом, 25-30% уменьшения стоимости на квартиру, на наш взгляд, расширит возможности для киевлян, которые сегодня очень долго ждут жилье», - добавил А. Попов.