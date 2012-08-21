В драке у ночного клуба застрелили подростка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области, конфликт произошел возле ночного развлекательного заведения в ночь с 19 на 20 августа.

Согласно сообщению, потерпевший отдыхал вместе с родственником и еще одним местным жителем, когда в помещение бара подъехал автомобиль, из которого вышли двое молодых людей. Между ними и компанией потерпевшего возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой один из парней достал из машины ружье и выстрелил. Пуля попала в самого молодого участника конфликта - 16-летнего парня.

Юношу госпитализировали в районную больницу, где он скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого - 29-летнего жителя района. Выяснилось также, что оружие, из которого стрелял мужчина, принадлежит другому участнику конфликта.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Оружие изъято.

Продолжается следствие.