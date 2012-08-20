Милиция думает, что Москаль пиарится на истории об изнасиловании

Начальник Управления МВД Украины в Черновицкой области генерал-лейтенант милиции Николай Харабара называет заявление народного депутата Геннадия Москаля об изнасиловании девочки-сироты милиционером «предвыборным трюком, основанным на полном маразме».

Об этом Н.Харабара заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Со всей ответственностью могу вам заявить – никакого изнасилования ребенка не было, тем более работником милиции. Также мы никого не увольняли из правоохранительных органов. К нам никто не обращался из родителей по поводу изнасилования ребенка, мы не получали никаких заявлений и потому странно, что такие обращения проскакивают у политика Москаля, а к нам, правоохранительным органам, никто не обращается», - отметил руководитель буковинской милиции.

По его словам, «если бы изнасилование ребенка сотрудником милиции произошло, областное управление образования сразу забило бы тревогу, и эта информация распространилась бы мгновенно среди людей, однако ничего подобного не было».

В то же время, по словам Н.Харабары, «несмотря на всю абсурдность сообщения», он дал команду немедленно создать следственно-оперативную группу, в которую также входит квалифицированный психолог. Группа выехала в указанный лагерь в село Банилов-Подгорный Сторожинецкого района, где будет опрошен каждый ребенок и взяты у них показания.

«Собранные по разным направлениям результаты работы этой группы мы немедленно обнародуем в СМИ, но для меня лично здесь все понятно. Это не первый случай, когда генерал Москаль готовит свои сообщения на основе провокаций и слухов, а затем садится в лужу позора», - сказал Н.Харабара.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Г.Москаль 20 августа заявил, что черновицкая власть скрывает факт изнасилования воспитанницы интерната работником милиции, и просил Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по этому факту.

По его словам, в августе этого года во время отдыха группы детей-сирот в детском лагере села Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области одна из воспитанниц пропала на три дня, а когда была найдена, рассказала, что ее насильственно удерживал и насиловал милиционер, работник Сторожинецкого райотдела внутренних сил, который охранял лагерь. Г.Москаль также утверждает, что Управление образования Черновицкой облгосадминистрации и руководство милиции решили скрыть преступление, никаких официальных заявлений не писать, а работника милиции, который охранял лагерь, уволить с работы задним числом.

По словам Г.Москаля, он владеет информацией, что воспитанники школы-интерната, не видя никакой реакции со стороны властей и правоохранительных органов на преступление, готовят самосуд над милиционером.