Новые учебники для первоклашек обошлись в 63 миллиона

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

По данным пресс-службы, тираж учебников для первого класса – 4 млн 345 тыс. экземпляров для школ с украинским языком обучения и школ, где обучение ведется на языках национальных меньшинств.

Изготовление учебников для учеников первого класса общеобразовательных учебных заведений стоило государству около 63 млн грн., говорится в сообщении.

При этом в Минобразования отметили, что средняя цена учебника для школ с украинским языком обучения является рекордно низкой – 12,8 грн. Таких учебников – около 80%.

Кроме того, в 2012 году, с опережением на год, уже началось изготовление учебников для второго класса ОУЗ, которые будут использоваться в следующем учебном году. Поэтому и в 2013 году со своевременным выходом новых учебников проблем не будет, подчеркнули в министерстве.

«На сегодняшний день учебники напечатаны до 1 августа, и тираж уже в полном объеме доставлен по областям. Продолжается передача учебников от областных книжных баз в районы, а затем – в школы», - сообщил первый заместитель директора Института инновационных технологий и содержания образования Минобразования Святослав Серебрянский.

Также в министерстве отметили, что на августовских педагогических конференциях руководители областных и районных отделов образования доложат Минобразования о том, сколько учебников распространено, все ли школы получили их. Кроме того, во время подготовки к новому учебному году Государственная инспекция учебных заведений Украины выборочно проверит в школах наличие нужного количества новых учебников.