Завтра по всей стране будет лить как из ведра

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по всей стране пройдут дожди, в западных, северных, местами центральных и Харьковской областях - сильные дожди, ночью в Карпатах и на Прикарпатье, днем в Черниговской и Сумской областях местами очень сильные дожди.

В Украине местами грозы.

Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, в южной части, центральных и восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-19°, в северных и центральных областях ночью 11-16°, днем 15-20°, на остальной территории ночью 17-22°, днем 23-28°.

В Киеве и Киевской области сильный дождь, местами гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 15-20°; в Киеве ночью 13-15°, днем 18-20°.

Сегодня, 12 августа, температура воды в Черном и Азовском морях - 24-27°, в Днепре возле Киева - 24°.