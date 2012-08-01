"Батькивщина" ведет студентов в Кабмин защищать стипендии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Проведение акции посвящено решению правительства об уменьшении студенческих стипендий, согласно которому каждый студент теряет 200 грн, что в итоге позволяет уменьшить расходы государственного бюджета на сумму около 52 млн грн, говорится в сообщении.

«На самом деле правительство забирает деньги у студентов и направляет средства на другие источники. Молодые активисты считают, что для правительства строительство вертолетных площадок, коррупция, теневое финансирование выборов и тому подобное важнее, чем студенческие стипендии и, пользуясь пассивной позицией студентов относительно участия в политической жизни, власть решила обобрать студентов. Но студенты не будут молчать. Напротив, таким способом власть сама разбудит студентов к активной позиции на выборах!», - отмечается в сообщении.

Инициаторами акции выступают оппозиционные молодежные организации.

Начало акции в 9.30.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Минобразования заверили, что всем без исключения вузам расходы на выплату стипендии и индексации перечислены в полном объеме.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день размер минимальной академической ординарной (обычной) стипендии студента высшего учебного заведения ІІІ – IV уровней аккредитации составляет 530 грн в месяц. Учитывая, что такая стипендия подлежит индексации на 36,7%, или на 194,51 грн, студент должен получить 530+194,51=724,51 грн.