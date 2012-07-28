Трое взрослых мужчин погибли, спасая младенца из выгребной ямы

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия произошла сегодня в селе Муравлевка Измаильского района. Заметив попавшего в выгребную яму годовалого ребенка, один из сельских жителей бросился на помощь, но вытащить малыша ему не удавалось.

Безуспешными оказались также попытки еще двух сельчан – трое мужчин и сам ребенок погибли, сообщили в Управлении МЧС Одесской области.

В главке также отметили, что сообщение об этом из Муравлевки поступило в дежурную часть Измаильского подразделения МЧС сегодня в 11.30. На место происшествия направили спасателей, которые в 14.57 извлекли тела погибших с помощью специального оборудования.