Застройщик на Андреевском спуске может превратить его в улицу для авто

На днях застройщики спилили часть деревьев на Замковой горе и расчищают площадку. В КГГА говорят, если проект реализуют, Андреевский может превратиться в улицу с оживленным автомобильным движением, а Замковую могут застроить, ведь часть ее в 2005 году Киеврада отдала застройщикам, пишет "Сегодня".

Участок на Андреевском спуске, №14—16, на примыкании к Фроловскому переулку, в 2005 году получила компания «Маркон». В аренду на 15 лет им отвели и часть горы. Компания планировала построить среди невысоких зданий комплекс на 7—11 этажей с подземным двухуровневым паркингом на 85 мест, отелем на 185 мест, выставочным залом, офисами и ресторанами. Оператор отеля — известная французская сеть. Но градсовет Киева отправил проект на доработку, чтобы уменьшить высотность. «Я помню тот уродский проект. Я категорически выступила против него», — сказала архитектор Лариса Скорик. Проект дорабатывали до 2010 года, когда «Маркон» вновь появился в главке архитектуры.

«Мы указали на несоответствие некоторых норм, в частности, не понимали, как они решали проблему проезда к отелю по ул. Фроловская, ширина которой всего семь метров», — сказал замначальника главка архитектуры КГГА Андрей Вавриш. В апреле этого года «Маркон» представил новый проект. «Этажность была снижена до семи этажей. Но главное, что отметили члены градсовета, — главный вход и вестибюль отеля расположены на спуске. То есть они могут превратить его в автомобильную улицу, а такого не должно быть, и мы сказали вновь доработать проект. Этот объект может быть, он внесен в генплан, но не такого масштаба», — говорит Вавриш. Кроме того, непонятно, какова будет судьба Замковой горы, где сейчас рубят деревья. «Они не имели права этого делать. В декабре парламент установил мораторий на вырубку зеленых насаждений, поэтому эта может считаться незаконной», — говорит замначальника главка архитектуры. В связи с этим КГГА обратилась в прокуратуру. Если она подтвердит, что деревья рубили незаконно — госархитектурная комиссия имеет полное право забрать у компании лицензию, а Киеврада — отменить землеотвод.

Получить комментарии самого застройщика не получилось. Источники в мэрии выдали ее юридический адрес, но там находится обычная квартира, и ее жильцы Гена и Ольга первый раз слышат о фирме «Маркон». Поисковик выдал другой адрес, но два дня телефоны там не отвечают. По данным источников в Киевраде, за фирмой якобы стоит бывший, но очень высокопоставленный работник прокуратуры. Отметим, что недавно на сессию Киеврады выносился вопрос об отмене выделения четырех участков на Андреевском, среди которых была земля возле Замковой, но депутаты его сняли. Причина — его, дескать, вынесли на голосование без прохождения земельной комиссии.

Тем временем киевляне просто в шоке от происходящего. В соцсетях формируют инициативные группы по отстаиванию Замковой горы и нашего Монмартра. «Мы выйдем на любые митинги, будем перекрывать улицы. Мы не дадим уничтожить наш Андреевский», — пишут киевляне на форумах и в соцсетях.

Замковая гора, которую еще называют Хоревицей, входит в состав заповедника «Древний Киев». Это памятник археологии, охраняется Законом. Вместе с Щекавицей и Старокиевской горой она является одним из основных символов столицы. О ней написано во всех летописях о Киеве. С археологической точки зрения, гора представляетбольшой интерес, ведь первые поселения людей начались в конце ІІІ тысячелетия до н. э. Во время раскопок там находили бытовые вещи и украшения XIV—XVII ст.