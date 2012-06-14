"Свобода"требует прекратить наступление на язык и государственность

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики, среди которых были преимущественно представители ВО «Свобода», отмечали, что 13 июня исполнилось 22 года, как над Житомиром поднят желто-голубой флаг. Это событие произошло еще до провозглашения независимости Украины.

"22 года назад на сессии Житомирского городского совета депутаты от патриотических сил сломали яростное сопротивление советской номенклатуры, приняли решение поднять национальный флаг на городском совете и торжественно установили его в зале собраний. Городской совет Житомира тогда решил отмечать этот день как общегородской праздник", - сказал на вече председатель житомирской "Просвіти", краевед Святослав Васильчук.

По его словам, в последнее время этот день пытаются удалить из человеческой памяти, всячески его игнорируя.

"К этому добавилось откровенное наступление на украинский язык. Поэтому общественные активисты Житомира решили провести собрание, чтобы отметить день поднятия флага над Житомиром и привлечь внимание к наступлениям на украинскую государственность", - сказал С.Васильчук.

В мероприятии приняли участие также депутаты местных советов Житомирской области.