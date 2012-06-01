Парковую аллею в Киеве перекрыли из-за работ на вертолетной площадке
16:26, 01 июня 2012Общество
1841 0
В Киеве на Парковой аллее частично перекрыто движение из-за монтажных работ на вертолетной площадке.
|движение перекрыто с 15.00 сегодняшнего дня. Фото: domik.net
Движение перекрыто для всех видов транспорта от стадиона "Динамо" до памятника "Аскольдовая могила". "Ограничения связаны с монтажными работами, которые ведутся на этом участке. Также обращаем ваше внимание на то, что будет запрещена и парковка автотранспорта", - отмечается в сообщении ГАИ Киева.
Госавтоинспекция призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует неуклонно соблюдать дорожные знаки и прежде всего временно установленные.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter