Пенсионерка убила невестку молотком и покалечила сына

12:09, 21 мая 2012
Общество
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В Одесской области 63-летняя местная жительница во дворе собственного домохозяйства во время ссоры ударом молотка убила свою 38-летнюю невестку и причинила телесные повреждения 41-летнему сыну. 

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, это произошло вчера, 20 мая, в Балтском районе области.

Пострадавший мужчина госпитализирован.

Правонарушительница задержана.

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