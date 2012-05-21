Пенсионерка убила невестку молотком и покалечила сына

В Одесской области 63-летняя местная жительница во дворе собственного домохозяйства во время ссоры ударом молотка убила свою 38-летнюю невестку и причинила телесные повреждения 41-летнему сыну.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, это произошло вчера, 20 мая, в Балтском районе области. Пострадавший мужчина госпитализирован. Правонарушительница задержана.

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