Янукович: Ахметов готов построить медцентр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор Янукович в Донецке, выступая на встрече с деловыми кругами и руководителями Донецкой области.

«Известный народный депутат Ринат Леонидович Ахметов внес такое предложение и сказал мне о том, что давно над этим думал, а сейчас, видимо, пришло время построить в Донецке современнейший центр неотложной медицинской помощи», - сказал Президент. Он добавил, что этот центр будет «межрегионального уровня, чтобы со всех близлежащих регионов можно было обслуживать в этом центре людей, когда нужно прийти на помощь».

По словам В.Януковича, «концепция создания такого центра первичной медицинской помощи, она готова, а проект, насколько я понимаю, в самое ближайшее время будет тоже».

Однако глава государства подчеркнул, что для создания такого центра нужны не только деньги, но нужно создать в регионе и соответствующий контроль за использованием предоставленных материальных ресурсов. «Но одно дело – выделить средства, второе дело – как их рационально использовать, чтобы был соответствующий общественный контроль. И здесь уже, конечно, это вопрос областной государственной администрации. Это нам с вами нужно будет в обязательном порядке делать», - заявил В.Янукович.