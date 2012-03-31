Погода на 1 апреля

В воскресенье, 1 апреля, по Украине облачно с прояснениями, ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя, лишь ночью в центральных областях без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, на юге Крыма и в Одесской области - 3-8° тепла (в западных областях - 0-3° мороза); днем - 3-8° тепла, в восточных областях и местами в южной части - 7-12°; в Карпатах ночью - 5-10° мороза, днем - 1-6° мороза.

По Киевской области облачно с прояснениями. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 3-8° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 0-2° тепла, днем - 3-5° тепла.