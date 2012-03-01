Нафтогаз может получить кредит на модернизацию ГТС уже к концу года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подтверждают свое намерение помочь Украине в модернизации газотранспортной системы (ГТС) и готовы выделить НАК «Нафтогаз Украины» кредит на сумму 308 млн. долл. уже до конца текущего года.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

«ЕБРР остается приверженным желанию помочь Украине в вопросе модернизации ее газотранспортной системы на условиях, закрепленных Меморандумом о взаимопонимании, который бал подписан Европейским Союзом, Европейским инвестиционным банком, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Украиной. Среди требований Меморандума, в частности, есть реформирование газового сектора и всеобъемлющая реструктуризация НАК «Нафтогаз Украины», - заявил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК.

В сообщении отмечается, что ЕБРР и ЕИБ в данный момент работают над подготовкой кредитного соглашения на сумму 308 млн. долл., которое будет направлено на финансирование ряда экстренных ремонтных мероприятий на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород". Проведение этих срочных ремонтных работ необходимо для безопасного и безостановочного транзита газа в Европу.

«Этот кредит может быть выделен до конца 2012 года при условии, что украинские власти предпримут реальные шаги по осуществлению согласованных реформ», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля 2011 года НАК «Нафтогаз Украины» подписал с ЕБРР и ЕИБ документы о кредитовании модернизации ГТС Украины. Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планируется выделить на 15 лет под госгарантии.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Также планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.