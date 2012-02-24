В Киевском метро рассказали, почему вчера остановилась зеленая ветка

Перебои в графике движения поездов на Сырецко-Печерской (зеленой) линии Киевского метрополитена 23 февраля произошли из-за грязи и соли на дорогах в результате таяния снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил главный ревизор по безопасности движения поездов КП «Киевский метрополитен» Валерий МЕЛЕЩЕНКО.

Он объяснил, что в связи с потеплением и таянием снега грязь и соль, которой посыпали дороги, из-за ветра и движения машин возле метро попали на открытый участок метрополитена. Соответственно, исчезло напряжение на узле контактного рельса, поэтому на отдельном участке движение поездов было невозможно.

По информации В.МЕЛЕЩЕНКО, вагонов с пассажирами в это время на аварийном участке не было.

Он напомнил, что похожая ситуация на Сырецко-Печерский линии Киевского метрополитена уже возникала 7 лет назад.

В свою очередь, пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию КП «Киевский метрополитен» по поводу этой ситуации сообщает, что в 12.11 на перегоне между станциями «Славутич» и «Выдубичи» на одной из колей произошло снятие напряжения 825 В с контактного рельса от системы защиты.

«Такая ситуация возникла в результате таяния снега и льда на проезжей части Южного моста, что насыщены солями, частицы которых поднимаются в воздух при движении автомобильного транспорта, особенно грузового», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, попытки энергодиспетчера подать напряжение по резервным схемам управления не дали положительного результата. Безотлагательно на участок были направлены специальные бригады для поиска и устранения неисправности. Поскольку перегон между станциями «Выдубичи» и «Славутич» имеет длину более 4-х километров, осмотр всех узлов крепления контактного рельса и кабельных линий занял длительное время.

В результате осмотра был выявлен оплавленный узел крепления контактного рельса с разрушением изолятора. После замены изолятора движение поездов было возобновлено.

В метрополитене отмечают, что причиной выхода из строя крепления контактного рельса стал поверхностный пробой на «землю» изолятора, на котором осел токопроводящий слой водяной пыли с грязью, насыщенной солями.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в 12.13 возникли проблемы с электроснабжением поездов метро: на перегоне между станциями "Выдубичи" и "Славутич" исчезло напряжение.

В связи с этим было организовано движение поездов между станциями "Сырец" и «Дружбы народов», а также "Красный хутор" - "Осокорки". Кроме того, по одной колее курсировали поезда между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Движение поездов на Сырецко-Печерской линии было возобновлено в 15.25.

***Киевский метрополитен состоит из трех линий общей протяжностью 60 км. Метрополитен обслуживают около 8 тысяч работников. Ежедневно услугами столичного метрополитена пользуются 1,7 млн. человек.