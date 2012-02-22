Скончалась известная актриса Людмила Касаткина (фото)

Народная артистка СССР Людмила Касаткина скончалась сегодня на 87-м году жизни в Москве.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сына актрисы, известного джазмена Алексея КОЛОСОВА.

"Она болела уже очень долго и последние полгода в основном находилась в больнице. Еще неизвестно, когда будут похороны, но состоятся они на Новодевичьем кладбище, там же, где несколько дней назад похоронили папу. Я сам узнал о смерти мамы буквально час назад", - сказал он.

Л.Касаткина в 1947 году окончила ГИТИС имени Луначарского и была принята в труппу Центрального академического театра Советской армии (ЦАТСА). Сыграла на сцене этого театра более 40 ролей, среди которых наиболее известны такие постановки как "Орфей спускается в ад", "Шарады Бродвея"и "Ваша сестра и пленница"и другие.

Дебютировала в кино в 1954 году в фильме "Укротительница тигров" в главной роли Лены Воронцовой.

Лучшие роли сыграла в фильмах своего мужа - режиссера Сергея Николаевича Колосова. Получила известность также благодаря своим работам по озвучиванию мультфильмов, в частности ее узнаваемым голосом говорит пантера Багира в мультфильме "Маугли" (1967-1971).

Преподавала в РАТИ, была занята в спектаклях ЦАТСА.