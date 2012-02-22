Школьник на санках «нырнул» под автобус: спасти не удалось
12:12, 22 февраля 2012Общество
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Трагедия в Черкасской области
В Черкасской области вечером 21 февраля, во время катания на санках, погиб 13-летний школьник.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, в селе Бурты Шполянского района 13-летний парнишка, катаясь с горы на санках, выехал на дорогу. По трагическому стечению обстоятельств именно в это время там проезжал автобус - санки попали под колеса “ПАЗа”.
Карета «скорой помощи», прибывшая на место вызова, забрала потерпевшего в больницу, но спасти жизнь мальчику не удалось.
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