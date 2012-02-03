Европейский инвестбанк набирает молодежь из стран бывшего соцлагеря
03:51, 03 февраля 2012Общество
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Стажировка будет проходить в Люксембурге или...
Стажировка будет проходить в Люксембурге или...Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил конкурс для выпускников вузов стран “Восточного партнерства” на прохождение стажировки в этой финансовой организации ЕС.
Об этом УНИАН сообщили в представительстве Украины при ЕС.
Согласно сообщению, цель программы ЕИБ – предоставление первого рабочего места и получение опыта работы выпускниками высших учебных заведений.
Срок стажировки, которая будет проходить в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, или в одном из отделений банка, составляет от 3 до 12 месяцев.
Последний срок подачи заявок – 26 февраля этого года.
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