Развитие Севастополя как военной базы создает сложности для города

Развитие Севастополя долгое время как военного форпоста создает сложности с привлечением в город инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимир АРАБАДЖИ на заседании круглого стола по вопросам развития в регионе туризма.

«Вы все знаете, что город Севастополь был рожден как морская держава, военный форпост России, долгие годы существовал в таком виде. Нам, как никакому другому региону, гораздо труднее ломать это мнение, труднее искать экономические интересы у инвесторов, как у наших, так и зарубежных», - считает В.АРАБАДЖИ.

По его мнению, одним из главных направлений в развитии Севастополя должен стать морехозяйственный комплекс. «Севастополь создан Богом как морские ворота. У нас хорошие глубины в бухтах – 17 м, около 30 км причального энерговооруженного фронта, оставшегося нам в наследство от некогда крупного советского флота. У нас есть все возможности для развития этого бизнеса, в том числе круизного», - сказал заместитель председателя ГГА.

Вторым по значимости направлением В.АРАБАДЖИ определил «конечно же, туризм» и выразил сожаление: «Пока что он развивается довольно слабо, я бы сказал, хаотично». Как сказал чиновник, «к сожалению, пока мы не имеем элитного туризма, мы имеем туризм слабоплатежеспособного спроса: людей летом у нас в городе бывает довольно много, а денег это приносит гораздо меньше, чем мы бы хотели».

В.АРАБАДЖИ также отметил необходимость расширения рамок туристического сезона.