Бойко: Мы переводим все наши ТЭЦ на уголь

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина планирует перевести все ТЭЦ с газа на уголь, что позволит экономить около 6 млрд. куб. м газа в год.

Об этом он сказал во время брифинга для представителей иностранных СМИ в пятницу, 13 января, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«Мы переводим все наши ТЭЦ на уголь. На это будет нужен приблизительно год, но мы эту работу уже начали», - сказал он.

Министр отметил, что для реализации этой программы нужно принять закон, который позволит приватизацию ТЭЦ и передачу их в концессию.

«Как только будет принят закон о выведении их из объектов, которые не подлежат приватизации, мы будем их направлять в концессию или на приватизацию. Но с одним условием - перевод на водо-угольную технологию», - сказал министр.

Он также отметил, что о внедрении водо-угольной технологии Украина договаривается с китайскими партнерами. «Эту технологию мы сейчас разрабатываем вместе с китайскими партнерами. Она даст нам экономию около 6 млрд. кубометров газа на год», - сказал Ю.БОЙКО.