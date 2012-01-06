За яичницу на Вечном огне дали условный срок

Печерский районный суд Киева осудил к трем годам условно представителей Всеукраинского объединения «Свобода» за жарку яичницы на Вечном огне в столичном Парке Славы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Свободы».

В партии подчеркивают, что сегодня, 6 января, состоялось заседание Печерского районного суда по делу "второй яичницы на Вечном огне" в отношении Богдана ТИЦКОГО, Александра ЛАЗАРЕНКО и руководителя пресс-службы Киевской «Свободы» Кирилла БАБЕНЦОВА.

Суд признал «свободовцев» виновными по части 2 статьи 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины и назначил меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года, но они освобожден от отбывания наказания с испытанием на 2 года согласно статье 75 (освобождение от отбывания наказания с испытанием) Уголовного кодекса.

Адвокат «свободовцев» Олег БОНДАРЧУК сообщил, что обязательно будет подавать апелляцию на решение Печерского суда: «Мы считаем, что приговор суда несправедлив, поскольку не была доказана вина ребят», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО "Свобода", 1 июля в столице по подозрению в жарке яичницы на Вечном огне в Парке Славы 21 июня были задержаны исполняющий обязанности пресс-секретаря городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Кирилл БАБЕНЦОВ и активист общественной организации «Черный комитет» Богдан ТИЦКИЙ.

В столичной милиции УНИАН подтвердили факт задержания указанных лиц, отметив, что вместе с ними был задержан и освобожден под подписку о невыезде третий молодой человек - Александр ЛАЗАРЕНКО, который принимал участие в противозаконных действиях. В милиции подчеркнули, что правонарушителей разоблачили в результате оперативно-следственных действий, опроса свидетелей, которые в этот день находились в Парке Славы.

"Никакого политического подтекста в этом нет. Имеется только состав преступления по статье 297 (надругательство над могилой)", - сказали в милиции.