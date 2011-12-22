В Днепропетровске открыли окружную дорогу

Сегодня, 22 декабря, председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ и председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Владимир ДЕМИШКАН торжественно открыли первую очередь объездной дороги «Южный обход Днепропетровска». Об этом сообщает ИА «Мост-Днепр». Как отметил на открытии губернатор, «это крупнейший инфраструктурный проект за 20 лет независимости Украины, который реализуется на Днепропетровщине. До сегодняшнего дня Днепропетровск был единственным областным центром Украины, который не имел своей окружной. Отныне он ее получил». По словам А.ВИЛКУЛА, «эта дорога - реальное воплощение в жизнь программы реформ Президента Украины и Комплексной стратегии развития региона. Это наглядное подтверждение того, что слова и планы нынешней власти во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ становятся делами. Добрыми делами, которые изменяют к лучшему нашу страну, которые повышают стандарты и качество жизни людей».

В свою очередь глава «Укравтодора» отметил, что Днепропетровщина – единственная область, где проблемы, связанные с дорогами, решаются быстро. «В Днепропетровской области все проблемы, которые касались строительства объездной дороги, решались быстро и своевременно. Это и подведение коммуникаций, и строительство новых жилых домов и др. Это единственная область, где на все вопросы и проблемы реагируют быстро», - сказал В.ДЕМИШКАН.

Во время открытия первой очереди «Южного обхода Днепропетровска» А.ВИЛКУЛ от имени Президента Украины поблагодарил всех работников дорожных организаций, принимавших участие в строительстве дороги, лучшие из них получили награды от губернатора.

Справка УНИАН. Протяженность новой дороги - 18 км. Участок соединяет между собой два транзитных потока – с Криворожского и Запорожского шоссе. Новая дорога включает в себя мост через реку Мокрая Сура, 3 путепровода и 3 двухуровневые развязки. Стоимость первой очереди «Южного обхода Днепропетровска» составляет 810 млн. грн.

Днепропетровская область является лидером по привлечению иностранных инвестиций. По состоянию на октябрь 2011 года объем иностранных инвестиций в экономику области превысил 8 млрд. долл.; 1,1 млрд. долл. - только за последние 10 месяцев. В итоге, объемы поступлений налогов и сборов в возведенный бюджет области за 2011 год выросли в 1,4 раза. При этом в хозяйственном комплексе региона за это время получено более 30 млрд. грн. прибыли, что втрое больше показателя прошлого года.