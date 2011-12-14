Нафтогазу не нравится молчание ЕС по поводу Южного потока
Чупрун: это серьезный звонок
НАК «Нафтогаз Украины» осуждает молчаливую позицию Евросоюза по реализации проекта «Южный поток».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, в ходе ввода в эксплуатацию подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский Двор» в конце ноября в Сербии глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что строительство газопровода «Южный поток» начнется в 2013 году и будет завершено к концу 2015 года.
«Еврочиновники не отреагировали по этому поводу… Позиция еврочиновников непонятна», – сказал В.ЧУПРУН.
При этом он добавил, что если раньше Евросоюз говорил о поддержке проекта «Набукко», то «сейчас – это молчание».
«Это серьезный «звонок» для Украины… Это прямая угроза для ГТС Украины», – заявил В.ЧУПРУН.
Как сообщалось, 21 ноября 2011 года в Сербии состоялся пуск ПХГ «Банатский Двор». Активный объем хранения ПХГ составляет 450 млн. куб. м. На церемонии А.МИЛЛЕР заявил, что строительство газопровода "Южный поток" начнется в 2013 году и будет завершено к концу 2015 года. По его словам, никаких задержек в реализации проекта не будет.